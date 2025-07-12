«Краснодар» показал форму с рисунками рыб, в которой выйдет на разминку игры за Суперкубок

«Краснодар» показал комплект формы с изображениями рыб, в которой игроки «быков» проведут разминку перед матчем за Суперкубок России с московским ЦСКА.

Фото доступны в телеграм-канале «Краснодара».

Игра за трофей состоится сегодня, 12 июля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА. Однако армейцам удалось выиграть Кубок России, за счёт чего они также получили путёвку в Суперкубок.