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Краснодар — ЦСКА. Прямая трансляция
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Наумов: смена тренера в ЦСКА положительно скажется на команде в Суперкубке с «Краснодаром»

Наумов: смена тренера в ЦСКА положительно скажется на команде в Суперкубке с «Краснодаром»
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о матче Суперкубка России между «Краснодаром» и ЦСКА, который состоится сегодня, 12 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда в команде сменяется тренер, футболисты стараются показать всё, на что они способны, ведь от предстоящего матча зависит их дальнейшее будущее в команде. У игроков ЦСКА в Суперкубке России будет запредельная мотивация, чтобы показать себя с лучшей стороны. С этой точки зрения смена тренера положительно скажется на игре ЦСКА. Но, с другой стороны, у Челестини совершенно другие требования — большой вопрос, как к ним адаптируются футболисты. Если тренер сумеет донести свои идеи до игроков, значит, они будут их воплощать. Если нет, игра может не получиться.

Мне кажется, что футболисты ЦСКА будут очень мотивированы из-за смены тренера – они выложатся до последнего, чтобы выиграть Суперкубок. Хотя тот же «Краснодар» стабильнее по составу и в плане тренера. Будет интересный, но не зрелищный матч с большим напряжением», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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