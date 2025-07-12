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Стало известно, кто в «Барселоне» выступает против перехода Рашфорда

Стало известно, кто в «Барселоне» выступает против перехода Рашфорда
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Спортивный директор «Барселоны» Деку является главным препятствием в сделке по переходу крайнего нападающего Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Хави Мигель в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в спортивном руководстве сине-гранатовых сохраняются серьёзные разногласия относительно кандидатур для усиления позиции нападающего. На текущий момент приоритетом является высвобождение заработных плат.

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим больше не рассчитывает на Рашфорда. Подчёркивалось, что вингер тренируется отдельно от остальной команды.

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