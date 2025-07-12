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Дзюбу разыскивают судебные приставы из-за неоплаченного штрафа за парковку — источник

Дзюбу разыскивают судебные приставы из-за неоплаченного штрафа за парковку — источник
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Нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу разыскивают судебные приставы, так как футболист просрочил штраф за неправильную парковку, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным источника, судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Дзюбы. В апреле 2025 года спортсмен на своём автомобиле Mercedes-Benz неправильно припарковался, но не оплачивал штраф в размере 4500 рублей несколько месяцев. Теперь у него возникли проблемы с Федеральной службой судебных приставов.

Отмечается, что всего у Дзюбы сейчас 12 неоплаченных нарушений почти на 20 тыс. рублей. С 2019 года футболист нарушил правила дорожного движения 396 раз примерно на 400 тыс. рублей: превышал скорость, не пристёгивал ремень и говорил за рулём по телефону.

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