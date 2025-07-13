«Челси» — «ПСЖ»: во сколько начало финала клубного ЧМ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 13 июля, состоится финальный матч клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Челси» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. В качестве главного арбитра встречи выступит Алиреза Фагани. Стартовые свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала «Челси» победил бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0. В свою очередь, «ПСЖ» разгромил мадридский «Реал» со счётом 4:0. На стадии четвертьфинала «синие» обыграли «Палмейрас» со счётом 2:1. Французский гранд победил «Баварию» со счётом 2:0.

Самые большие стадионы мира: