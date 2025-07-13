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Челси — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Челси — ПСЖ: во сколько начало финала клубного чемпионата мира 2025, где смотреть прямую трансляцию

«Челси» — «ПСЖ»: во сколько начало финала клубного ЧМ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 13 июля, состоится финальный матч клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Челси» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. В качестве главного арбитра встречи выступит Алиреза Фагани. Стартовые свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Права на трансляцию финального матча клубного ЧМ «Челси» — «ПСЖ» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии полуфинала «Челси» победил бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0. В свою очередь, «ПСЖ» разгромил мадридский «Реал» со счётом 4:0. На стадии четвертьфинала «синие» обыграли «Палмейрас» со счётом 2:1. Французский гранд победил «Баварию» со счётом 2:0.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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