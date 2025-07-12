Где смотреть финал клубного чемпионата мира 2025 «Челси» — «ПСЖ»: кто покажет

В воскресенье, 13 июля, состоится финальный матч клубного чемпионата мира ФИФА 2025 года, в котором встретятся «Челси» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» вместимостью в 82 566 зрителей в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Права на трансляцию матча клубного чемпионата мира «Челси» — «ПСЖ» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На стадии полуфинала французский гранд прошёл «Реал», обыграв мадридскую команду со счётом 4:0. На аналогичной стадии «Челси» победил «Флуминенсе» — 2:1.