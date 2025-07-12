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«Байер» объявил о переходе полузащитника сборной США

«Байер» объявил о переходе полузащитника сборной США
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«Байер» в аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил о переходе 23-летнего полузащитника Малика Тилльмана из ПСВ. Контракт с футболистом сборной США рассчитан до 2030 года.

Летом 2023 года Тилльман был арендован ПСВ у «Баварии». Минувшим летом хавбек перешёл в нидерландский клуб на постоянной основе. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

Тилльман играет за сборную США с 2022 года. За этот период он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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