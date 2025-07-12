Хомуха назвал два козыря ЦСКА в матче с «Краснодаром» за Суперкубок России

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о матче Суперкубка России, в котором красно-синие встретятся с «Краснодаром».

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«В Суперкубке России нет фаворита. Да, «быки» более сыгранны, и тренер тот же, но ЦСКА уверенно в весенней части дома обыграл «Краснодар». Результат в таком матче предсказать очень сложно. Несомненно, каждый футболист ЦСКА хочет себя проявить перед новым тренером в официальном матче, поэтому мотивация у армейцев будет очень высокой.

Стандартные положения — один из козырей ЦСКА. Второй козырь — нововведение, которое произошло при Челестини. Армейцы стали очень высоко прессинговать. С учётом того, что «Краснодар» разыгрывает мяч, если армейцы будут совершать качественный прессинг, они могут что-то из этого извлечь», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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