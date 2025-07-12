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Игроки «Ливерпуля» вместе с женой Жоты возложили цветы в память о футболисте

Игроки «Ливерпуля» вместе с женой Жоты возложили цветы в память о футболисте
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Футболисты «Ливерпуля» вместе с Рутой Кардозо, женой погибшего нападающего мерсисайдцев Диогу Жоты, возложили цветы в память о португальском футболисте.

Игроки «Ливерпуля» возложили цветы в память о Диогу Жоте:

Жота погиб в ДТП, произошедшем в Испании. Вместе с ним в результате аварии скончался его брат Андре Силва, который также был футболистом. На момент гибели Силве было 25 лет.

28-летний Жота перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 26 результативными передачами. В составе мерсисайдцев Жота выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги. Вместе со сборной Португалии нападающий два раза стал победителем Лиги наций.

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