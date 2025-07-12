Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль проведёт закрытую вечеринку в честь 18-летия с жёсткими мерами безопасности — Marca

Ямаль проведёт закрытую вечеринку в честь 18-летия с жёсткими мерами безопасности — Marca
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль готовится к проведению вечеринки в честь своего 18-летия, которая должна пройти в условиях строгой конфиденциальности. Об этом сообщает Marca.

Напомним, вингер сине-гранатовых отпразднует день рождения в воскресенье, 13 июля.

По информации источника, гостям будет запрещено проносить мобильные телефоны на мероприятие и делать фотографии. На текущий момент нет точных сведений, где именно пройдёт данная вечеринка, однако известно, что её посетят различные знаменитости.

Подчёркивается, что на следующий день после праздника Ямаль должен прибыть на двойную тренировку «Барселоны».

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android