Финал клубного ЧМ 2025: кто участвует, во сколько начало, где смотреть трансляцию

Парижский «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Челси» в воскресенье, 13 июля, сыграют в финале клубного чемпионата мира ФИФА — 2025. Встреча пройдёт на стадионе «Метлайф» вместимостью в 82 566 зрителей в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Права на трансляцию в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На стадии полуфинала команда Луиса Энрике разгромила мадридский «Реал» со счётом 4:0. «Челси» под руководством Энцо Марески победил бразильский «Флуминенсе» — 2:1.