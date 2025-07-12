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Финал клубного ЧМ 2025: кто участвует, во сколько начало, где смотреть трансляцию

Финал клубного ЧМ 2025: кто участвует, во сколько начало, где смотреть трансляцию
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Парижский «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Челси» в воскресенье, 13 июля, сыграют в финале клубного чемпионата мира ФИФА — 2025. Встреча пройдёт на стадионе «Метлайф» вместимостью в 82 566 зрителей в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Права на трансляцию в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На стадии полуфинала команда Луиса Энрике разгромила мадридский «Реал» со счётом 4:0. «Челси» под руководством Энцо Марески победил бразильский «Флуминенсе» — 2:1.

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