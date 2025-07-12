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Александр Медведев подтвердил, что Жерсон проходит медосмотр для «Зенита»

Александр Медведев подтвердил, что Жерсон проходит медосмотр для «Зенита»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник Жерсон проходит медосмотр для санкт-петербургского клуба.

— Действительно ли Жерсон проходит медосмотр для «Зенита»?
— Так и есть, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

4 июля «Фламенго» объявил о расторжении контракта с бразильским футболистом, подчеркнув, что сине-бело-голубые выплатили сумму отступных в размере € 25 млн.

Жерсон выступал в составе красно-чёрных с января 2023 года. Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до конца 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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