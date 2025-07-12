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Краснодар — ЦСКА. Прямая трансляция
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Карсаков: игроки ЦСКА в Суперкубке захотят доказать Челестини свою состоятельность

Карсаков: игроки ЦСКА в Суперкубке захотят доказать Челестини свою состоятельность
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Карсаков заявил, что игроки московской команды в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» захотят доказать новому тренеру Фабио Челестини свою состоятельность.

Игра за трофей состоится сегодня, 12 июля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

«Мы сейчас в Сочи с детьми на сборах, и многие ставят на «Краснодар» в Суперкубке России, потому что у них стабильный состав и особо ничего не поменялось. Но все футболисты ЦСКА будут хотеть доказать новому тренеру команды свою состоятельность. В этом дополнительный шанс для армейцев, это хороший стимул. По моему опыту, как только в команде меняется тренер, клуб выигрывает два-три матча. Но кубковый матч — отдельная тема. Многое будет зависеть от настроя и игры команды», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА. Однако армейцам удалось выиграть Кубок России, за счёт чего они также получили путёвку в Суперкубок.

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