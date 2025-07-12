Дмитрий Хомуха: в российском футболе необходимо наводить порядок

Тренер Дмитрий Хомуха заявил, что в российском футболе нужно навести порядок.

«Что касается «Торпедо», в РФС есть определённые записи, подтверждающие факт воздействия на арбитра. Пока идёт следствие, официально предоставлять эту информацию нельзя. В российском футболе необходимо наводить порядок. То, что происходит в последний год, вызывает очень много критики», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За это лето произошло банкротство и расформирование «Химок» и исключение из РПЛ «Торпедо». Кроме этого, случилась драка Фёдора Смолова в «Кофемании» и возможна дисквалификация Владимира Писарского из-за ставок.