Месси может отказаться от чествования на стадионе «Барселоны» из-за Лапорты — Marca

«Барселона» хочет устроить чествование бывшего нападающего клуба Лионеля Месси после завершения реконструкции домашнего стадиона сине-гранатовых «Камп Ноу», запланированного на лето 2026 года. Однако на текущий момент никто не связывался с аргентинцем относительно его участия в этом мероприятии, о чём сообщает Marca.

По информации источника, проведение подобного чествования может быть осложнено из-за взаимоотношений Месси с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, которые являются напряжёнными после тяжёлого ухода футболиста из клуба в 2021 году. С того момента они перестали контактировать. Подчёркивается, что Месси «ничего не хочет слушать от Лапорты». При этом нападающий по-прежнему с большим уважением относится к каталонскому клубу.

Месси находился в системе сине-гранатовых с 2000 по 2021 год. За этот период он принял участие в 778 матчах во всех турнирах, в которых отметился 672 голами и 303 результативными передачами. В составе «Барселоны» Месси четырежды выигрывал Лигу чемпионов и 10 раз становился чемпионом Испании.

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