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«Он прессингует так, будто он лучший защитник в мире». Экс-игрок «Реала» — о Дембеле

«Он прессингует так, будто он лучший защитник в мире». Экс-игрок «Реала» — о Дембеле
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Бывший игрок мадридского «Реала» Мичел Сальгадо высказался о работе главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике и роли нападающего Усмана Дембеле в парижской команде.

«То, что он (Энрике) сделал, впечатляет. Все говорили о Мбаппе, когда он ушёл, и он смог справиться с переменами, ни разу его не критикуя. Он всегда говорил: «Было бы невероятно иметь лучшего игрока в мире». Но они адаптировались к другому способу игры, другому стилю, более командному, всегда ставя командные интересы выше индивидуальных. Это заставляет всех отдаваться полностью, не только в атаке, но и в защите. Он тренер, который поддерживает высокую мотивацию своих подопечных.

Взгляните на Дембеле. Он прессингует так, как будто он лучший защитник в мире. Убедить такого игрока, как Дембеле, сделать это — вот что действительно отличает хорошего тренера. Это очевидно. Он трансформирует индивидуальное мышление самых сложных игроков в коллективное», — приводит слова испанца издание AS.

Напомним, «ПСЖ» сыграет с «Челси» в финале клубного чемпионата мира 13 июля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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