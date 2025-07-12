Игрок «Зенита» Нино стал трансферной целью «Баии» — BNews

Бразильский клуб «Баия» проявляет интерес к 28-летнему центральному защитнику «Зенита» Нино. Об этом сообщает BNews.

По информации источника, на текущий момент отсутствуют переговоры о переходе игрока, однако в кулуарах клуба ведутся соответствующие обсуждения.

Нино перешёл в стан сине-бело-голубых из «Флуминенсе» зимой 2024 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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