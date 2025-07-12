Представитель Дзюбы прокомментировал информацию об автомобильных штрафах футболиста

Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, отреагировал на информацию, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила исполнительное производство в отношении игрока по причине просроченного штрафа ГИБДД.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что в апреле 2025 года Дзюба неправильно припарковался на своём автомобиле, но не оплачивал штраф в размере 4500 рублей несколько месяцев.

«Если новость о штрафе в 4,5 тыс. рублей вызывает у коллег такой ажиотаж, то, видимо, совсем скуден наш футбольный мир в эти дни. Сегодня начинается сезон, пройдёт матч за Суперкубок России. Мне кажется, что журналистам лучше сконцентрироваться на этом прекрасном событии, а не на поиске штрафов в 4,5 тыс. рублей и раздувании из этого новости вселенского масштаба. Читал, что посчитали штрафы с 2019 года, а почему не с 2010-го? Очевидно, что коллегам нечем заняться, дополнительные комментарии излишни», — приводит слова Гольдмана ТАСС.

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