Джанашия: смена тренера в ЦСКА пойдёт на пользу команде в Суперкубке России

Экс-форвард московского «Локомотива» Заза Джанашия рассказал о своих ожиданиях от матча ЦСКА и «Краснодара» за Суперкубок России. Грузинский эксперт считает, что назначение нового главного тренера Фабио Челестини может сыграть на руку армейцам.

«ЦСКА — хорошая команда, а «Краснодар» — чемпион России, поэтому в Суперкубке фаворита нет. Я жду равной, очень хорошей и красивой игры. Будет интересно. Возможно, смена тренера в ЦСКА пойдёт на пользу именно в этом матче. Когда происходит смена тренера, все футболисты пытаются доказать, что они сильнее», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, швейцарский специалист возглавил ЦСКА 20 июня.