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18:00 Мск
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«Локомотив» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

«Локомотив» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30
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Сегодня, 12 июля, состоится товарищеский матч между московскими «Локомотивом» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
12 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
Динамо М
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Локомотив» занял шестое место (53 очка), а «Динамо» — пятое (56).

В первом круге прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые победили железнодорожников со счётом 3:1. Во втором круге «Локомотив» выиграл у «Динамо» со счётом 2:1.

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