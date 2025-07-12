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«Ювентус» готов заплатить € 10+5 млн «Манчестер Юнайтед» за переход Санчо — Ди Марцио

«Ювентус» готов заплатить € 10+5 млн «Манчестер Юнайтед» за переход Санчо — Ди Марцио
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«Ювентус» сделал новое предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу нападающего Джейдона Санчо. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, итальянский гранд предложил «красным дьяволам» € 10 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн в виде бонусов.

Ранее СМИ сообщали, что «Ювентус» готов заключить контракт с Санчо, рассчитанный до 2029 года с возможностью продления на сезон, с заработной платой в € 5 млн в год плюс бонусы.

Минувший сезон англичанин провёл в «Челси» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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