«Это было бы отличной формой мести!» Дьёкереш — о возвращении в АПЛ

Центральный нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш прокомментировал вероятность своего перехода в АПЛ на фоне сообщений о возможном трансфере футболиста в «Арсенал».

— Планируешь ли ты покинуть «Спортинг» этим летом?

— Возможно. Таков футбол, никто ничего не знает наверняка. Я об этом не думаю; посмотрим, что произойдёт. Если что-то случится — значит, так и должно быть. Главное для меня играть за клуб, который действительно хочет меня видеть.

— Премьер-лига — это вариант для тебя?

— Это один из сильнейших чемпионатов Европы. Я провёл там несколько лет, но не сыграл ни одного матча. Так что, конечно, я бы хотел туда вернуться. Это было бы отличной формой мести! — приводит слова шведского форварда L'Équipe.