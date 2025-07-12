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«Это было бы отличной формой мести!» Дьёкереш — о возвращении в АПЛ

«Это было бы отличной формой мести!» Дьёкереш — о возвращении в АПЛ
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Центральный нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш прокомментировал вероятность своего перехода в АПЛ на фоне сообщений о возможном трансфере футболиста в «Арсенал».

— Планируешь ли ты покинуть «Спортинг» этим летом?
— Возможно. Таков футбол, никто ничего не знает наверняка. Я об этом не думаю; посмотрим, что произойдёт. Если что-то случится — значит, так и должно быть. Главное для меня играть за клуб, который действительно хочет меня видеть.

— Премьер-лига — это вариант для тебя?
— Это один из сильнейших чемпионатов Европы. Я провёл там несколько лет, но не сыграл ни одного матча. Так что, конечно, я бы хотел туда вернуться. Это было бы отличной формой мести! — приводит слова шведского форварда L'Équipe.

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