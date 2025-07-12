Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» проиграл КАМАЗу в контрольном матче на летнем сборе

«Пари НН» проиграл КАМАЗу в контрольном матче на летнем сборе
Комментарии

«Пари Нижний Новгород» потерпел поражение от челнинского КАМАЗа в контрольном матче в рамках летних сборов.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
12 июля 2025, суббота. 11:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
1 : 3
КАМАЗ
Набережные Челны, Россия
1:0 Карапузов – 15'     1:1     1:2     1:3    

Встреча, которая прошла на Бору, завершилась со счётом 3:1 в пользу КАМАЗа. У нижегородской команды единственный мяч на 15-й минуте забил Владислав Карапузов, которому ассистировал Хуан Кастильо.

Сегодня, 12 июля, «Пари НН» под руководством Алексея Шпилевского проведёт ещё один матч — с кировским «Динамо». Начало встречи — в 13:45 мск.

В первом туре РПЛ сезона-2025/2026 «Пари НН» примет действующего чемпиона России — «Краснодар». Игра состоится в воскресенье, 20 июля, в Нижнем Новгороде.

Материалы по теме
«Друзья купили квартиры, а я верил в футбол». Жизнь Мурада Мусаева вне поля
«Друзья купили квартиры, а я верил в футбол». Жизнь Мурада Мусаева вне поля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android