«Пари НН» проиграл КАМАЗу в контрольном матче на летнем сборе
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«Пари Нижний Новгород» потерпел поражение от челнинского КАМАЗа в контрольном матче в рамках летних сборов.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
12 июля 2025, суббота. 11:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
1 : 3
КАМАЗ
Набережные Челны, Россия
1:0 Карапузов – 15' 1:1 1:2 1:3
Встреча, которая прошла на Бору, завершилась со счётом 3:1 в пользу КАМАЗа. У нижегородской команды единственный мяч на 15-й минуте забил Владислав Карапузов, которому ассистировал Хуан Кастильо.
Сегодня, 12 июля, «Пари НН» под руководством Алексея Шпилевского проведёт ещё один матч — с кировским «Динамо». Начало встречи — в 13:45 мск.
В первом туре РПЛ сезона-2025/2026 «Пари НН» примет действующего чемпиона России — «Краснодар». Игра состоится в воскресенье, 20 июля, в Нижнем Новгороде.
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