«Отдохнут 20 дней, а не 21». Глава Ла Лиги поддержал решение не переносить матч «Реала»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил о поддержке решения Испанской королевской федерации футбола отказать мадридскому «Реалу» в переносе игры 1-го тура нового сезона Примеры с «Осасуной», назначенной на 19 августа.

«Ничего не нужно менять. Календарь «ПСЖ» не меняется во французской лиге, как и у «Челси» в Премьер-лиге. «Реал» хочет отдохнуть 21 день и подготовиться. У него будет 20 дней. Не думаю, что из-за разницы в день они проиграют «Осасуне», — приводит слова Тебаса Marca.

«Сливочные» принимали участие в клубном чемпионате мира нынешним летом, где дошли до стадии полуфинала.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: