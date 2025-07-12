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«Отдохнут 20 дней, а не 21». Глава Ла Лиги поддержал решение не переносить матч «Реала»

«Отдохнут 20 дней, а не 21». Глава Ла Лиги поддержал решение не переносить матч «Реала»
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил о поддержке решения Испанской королевской федерации футбола отказать мадридскому «Реалу» в переносе игры 1-го тура нового сезона Примеры с «Осасуной», назначенной на 19 августа.

Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ничего не нужно менять. Календарь «ПСЖ» не меняется во французской лиге, как и у «Челси» в Премьер-лиге. «Реал» хочет отдохнуть 21 день и подготовиться. У него будет 20 дней. Не думаю, что из-за разницы в день они проиграют «Осасуне», — приводит слова Тебаса Marca.

«Сливочные» принимали участие в клубном чемпионате мира нынешним летом, где дошли до стадии полуфинала.

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