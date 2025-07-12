Актёр и болельщик «Тоттенхэма» Том Холланд рассказал, как отпраздновал победу клуба в ЛЕ

Актёр Том Холланд, известный по фильмам студии Marvel, ответил на вопрос, как он отметил победу «Тоттенхэма» в Лиге Европы. Артист с детства болеет за клуб из северного Лондона. Напомним, что бывшая команда Ангелоса Постекоглу обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

— Как ты отпраздновал победу в Лиге Европы?

— Я снимался в фильме Кристофера Нолана в Лос-Анджелесе. Нам не разрешали пользоваться телефонами на съёмочной площадке, поэтому я не знал счёта. Я постоянно подходил к тем хитрым членам съёмочной группы, у которых, как я знал, всегда были телефоны, и спрашивал новости. Я пошёл в свой трейлер пообедать и застал последние 10 минут игры, и, празднуя победу, вернулся на съёмочную площадку, полный энергии, и сыграл поистине фантастическую сцену. Это было очень весело.

— Что думаешь об увольнении Ангелоса Постекоглу после этого?

— С Постекоглу это одновременно и горько, и радостно. Мне грустно его видеть. Он мне очень нравился, и я восхищался им как тренером. Конечно, у нас был очень непростой сезон, мы столкнулись с множеством травм и всякими другими трудностями. Но выиграть трофей во второй сезон, как он и обещал, в Европе, — это огромное достижение. И я был очень горд быть болельщиком «Тоттенхэма», — приводит слова англичанина GQ.