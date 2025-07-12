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Стало известно, сколько «МЮ» заработает на переходе Эланги в «Ньюкасл» из «Ноттингема»

Стало известно, сколько «МЮ» заработает на переходе Эланги в «Ньюкасл» из «Ноттингема»
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«Манчестер Юнайтед» заработает £ 6 млн на трансфере крайнего нападающего Энтони Эланги из «Ноттингем Форест» в «Ньюкасл», о котором было объявлено в пятницу, 11 июля. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «красные дьяволы» получат данную сумму из-за пункта в соглашении при переходе шведского футболиста из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форест» в 2023 году.

Эланга находился в системе манкунианцев с 2015 года. В составе основной команды «Манчестер Юнайтед» он принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

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