Попков: один из клубов РПЛ предложил РФС отказаться от призовых за Кубок России

Президент медийного клуба «Амкал» Герман Попков сообщил, что одна из команд РПЛ обратилась в Российский футбольный союз (РФС) с предложением отказаться от призовых и самостоятельно реализовывать медиаправа на показ Кубка России.

«От людей, близких к руководству нашим футболом, узнал интересный факт — один из клубов Премьер-Лиги обратился к РФС с предложением: отказаться от призовых за Кубок России и взамен реализовывать права самостоятельно.

Как по мне, идея — топ. Конечно, только для тех, кто может и умеет реализовывать коммерческие права.

Если предложение будет принято, то, мне кажется, этой опцией могли бы пользоваться и другие клубы-участники Кубка России, не только Премьер-Лиги. Например, «Амкалу» точно было бы это интересно», — написал Попков в телеграм-канале.