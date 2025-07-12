В «Зените» ответили, когда Вендел должен вернуться в расположение команды

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился информацией, когда полузащитник Вендел должен прибыть в расположение сине-бело-голубых.

«У Вендела билет с вылетом из Бразилии в понедельник», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Ранее появлялась информация, что футболист должен был вернуться в «Зенит» 1 июля.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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