Сычёв: в игре за Суперкубок хочется побольше голов, но открытую игру вряд ли увидим

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв заявил, что не ждёт открытой игры от «Краснодара» и ЦСКА в матче за Суперкубок России.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Игра за трофей состоится сегодня, 12 июля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

«Будет интересно посмотреть, много различных противостояний. Мне прежде всего хочется посмотреть на моего хорошего знакомого Фабио Челестини, во что будет играть ЦСКА, потому что это всё‑таки первая серьёзная проверка. Сегодня мы будем понимать какие‑то очертания того футбола, который будем видеть от ЦСКА в сезоне. Очень сложно перестроить игру за две недели, но высококлассных футболистов проще перестраивать, а внутренних процессов мы не знаем. Мы только можем судить по картинке сегодня на игре.

Интересно будет посмотреть, как «Краснодар» подготовился, как в статусе чемпионов будет себя чувствовать команда. Конечно, хочется побольше голов, но открытую игру, о которой говорил вчера Мусаев, мы вряд ли увидим. Не думаю, что в матче за трофей все сразу побегут вперёд», — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».

Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА. Однако армейцам удалось выиграть Кубок России, за счёт чего они также получили путёвку в Суперкубок.