Кечинов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Краснодар» в Суперкубке России

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о своих ожиданиях от матча ЦСКА и «Краснодара» за Суперкубок России. Матч состоится 12 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я считаю, что на сегодняшний день в паре «Краснодар» — ЦСКА нет фаворита. Армейцы оставили очень хорошее впечатление в конце прошлого сезона: команда выглядела очень прилично и практически не проигрывала. Сейчас пришёл новый тренер, но обойма осталась та же, что была и при Николиче. Сегодня мы увидим очень интересный и зрелищный футбол. Мне кажется, что у футболистов мотивации выше, чем выиграть Суперкубок России, вообще не должно быть», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.