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Краснодар — ЦСКА. Прямая трансляция
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Кечинов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Краснодар» в Суперкубке России

Кечинов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Краснодар» в Суперкубке России
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Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о своих ожиданиях от матча ЦСКА и «Краснодара» за Суперкубок России. Матч состоится 12 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я считаю, что на сегодняшний день в паре «Краснодар» — ЦСКА нет фаворита. Армейцы оставили очень хорошее впечатление в конце прошлого сезона: команда выглядела очень прилично и практически не проигрывала. Сейчас пришёл новый тренер, но обойма осталась та же, что была и при Николиче. Сегодня мы увидим очень интересный и зрелищный футбол. Мне кажется, что у футболистов мотивации выше, чем выиграть Суперкубок России, вообще не должно быть», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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