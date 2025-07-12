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Краснодар — ЦСКА. Прямая трансляция
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Сергей Корниленко: ЦСКА готов играть в смелый и открытый футбол в Суперкубке России

Сергей Корниленко: ЦСКА готов играть в смелый и открытый футбол в Суперкубке России
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Бывший нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о матче Суперкубка России, в котором встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Игра состоится сегодня, 12 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» на сегодняшний день более стабильная команда. У ЦСКА же много нового: тренер, требования и схема игры. Думаю, в какой-то степени футболисты ЦСКА раскрепостятся, ведь нужно показывать себя перед новым тренером. Все сборы прошли с Челестини, и мы увидели, что у армейцев новая схема, новые требования и некоторые футболисты выполняют другой функционал. ЦСКА готов играть в более смелый и открытый футбол. Думаю, мы увидим результативный матч, который понравится болельщикам», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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