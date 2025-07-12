Сергей Корниленко: ЦСКА готов играть в смелый и открытый футбол в Суперкубке России

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о матче Суперкубка России, в котором встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Игра состоится сегодня, 12 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Краснодар» на сегодняшний день более стабильная команда. У ЦСКА же много нового: тренер, требования и схема игры. Думаю, в какой-то степени футболисты ЦСКА раскрепостятся, ведь нужно показывать себя перед новым тренером. Все сборы прошли с Челестини, и мы увидели, что у армейцев новая схема, новые требования и некоторые футболисты выполняют другой функционал. ЦСКА готов играть в более смелый и открытый футбол. Думаю, мы увидим результативный матч, который понравится болельщикам», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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