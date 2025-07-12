Агент Адриелсона сообщил, что ЦСКА предложил «Лиону» € 5 млн за защитника — источник

Агент Эду Корначини, представляющий интересы центрального защитника «Лиона» Адриелсона, подтвердил информацию об интересе московского ЦСКА к 27-летнему футболисту. Об этом сообщает Legalbet.

Корначини сообщил источнику, что красно-синие предложили французскому клубу € 5 млн за бразильского игрока. Стороны пытаются достичь компромисса, но в переговорном процессе возникли сложности, обусловленные тем, что «Лионом» владеет американский бизнесмен Джон Текстор, а ЦСКА находится в санкционных списках США.

Адриелсон принадлежит «Лиону» с января 2024 года. Первую часть минувшего сезона он провёл в аренде в бразильском «Ботафого», вторую — в бельгийском «Андерлехте». Действующее трудовое соглашение игрока с французским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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