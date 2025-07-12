Месси, Неймар, Роналдиньо — в составе сборной легенд «Барселоны» по версии Ямаля

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль составил символическую сборную легенд каталонского клуба.

Сборная легенд сине-гранатовых по версии Ямаля

Вратарь: Виктор Вальдес.

Защитники: Хавьер Маскерано, Жерар Пике, Карлес Пуйоль.

Полузащитники: Андрес Иньеста, Серхио Бускетс, Хави, Роналдиньо.

Нападающие: Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В минувшем сезоне 17-летний вингер принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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Чем уникален Ламин Ямаль: