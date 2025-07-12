Кечинов: есть споры насчёт «Оренбурга» в РПЛ — в последнее время много несправедливости

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возвращении «Оренбурга» в РПЛ вместо исключённого «Торпедо». Экс-игрок красно-белых отметил, что было бы логичнее сыграть матч между «Оренбургом» и «Уралом», чтобы выявить команду для участия в турнире.

«Очень много споров насчёт возвращения «Оренбурга» в РПЛ. Логичнее всего было бы сыграть матч между «Оренбургом» и «Уралом» на нейтральном поле, где выявить команду для участия в РПЛ. Одни говорят, что «Оренбург» заслуживает играть в Премьер-Лиге, хотя клуб вылетел оттуда по спортивному принципу. Другие говорят про «Урал», который не воспользовался возможностью в стыках. В последнее время много несправедливости», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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