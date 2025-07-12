«Динамо» готово отказаться от призовых за Кубок России с одним условием — источник

Московское «Динамо» сделало предложение Российскому футбольному союзу (РФС) об отказе от призовых за Фонбет Кубок России взамен на самостоятельную реализацию коммерческих прав. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, бело-голубые ведут переговоры с РФС по данному вопросу. Подчёркивается, что речь может идти об индивидуальной реализации интеграции нетитульного букмекера турнира и других спонсоров.

На групповом этапе Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026 «Динамо» сыграет с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи». В 1-м туре бело-голубые встретятся с «Сочи». Игра состоится 29 июля, начало в 18:30 мск.

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