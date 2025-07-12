Шаронов: в Суперкубке России любопытно посмотреть на ЦСКА и на то, что изменил Челестини

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением о матче Суперкубка России между «Краснодаром» и ЦСКА, который состоится сегодня, 12 июля. Экс-футболист рассказал, что с интересом посмотрит на изменения в московской команде при новом тренере Фабио Челестини.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Думаю, в Суперкубке России будет открытая игра со стороны обеих команд. Мне будет любопытно посмотреть на ЦСКА и на то, что изменил Челестини. Многие говорят, что он поменял схему, но я никак не могу понять, почему у нас до сих пор говорят про схему. Есть принципы того или иного тренера. Было такое ощущение, что «ромб» Николича — это какое-то первооткрытие в футболе. Про него говорили все кому не лень, хотя там не было ничего сверхъестественного — эту команду отличало, что она играла много через центр. Также интересно посмотреть, как будет играть «Краснодар». У команды много выходов в атаку через Кордобу», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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