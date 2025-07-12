В Барселоне сделали мурал в честь 18-летия Ямаля, представив его в образе Супермена

Городской художник создал в одном из районов Барселоны мурал, посвящённый 18-летию крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, которое наступит в воскресенье, 13 июля. Футболист сине-гранатовых представлен в образе популярного героя комиксов Супермена.

«Когда воля сильна, препятствия преодолимы. Супер Ламин», — написано на мурале.

Художник создал мурал с изображением Ямаля в образе супермена:

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В минувшем сезоне 17-летний вингер принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.