«Арсенал» может побороться с «Челси» за полузащитника «Барселоны» — Caught Offside

«Арсенал» наряду с «Челси» проявляет интерес к 21-летнему полузащитнику «Барселоны» Марку Касадо. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в контракте испанского футболиста есть пункт об отступных в размере € 100 млн. Однако сине-гранатовые могут снизить цену на игрока ввиду необходимости продаж нынешним летом. «Синие» рассматривают Касадо в качестве замены для Ромео Лавиа.

Касадо является выпускником академии «Барселоны». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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