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Шаронов — об «Оренбурге»: я за спортивный принцип, футбол создан для болельщиков

Шаронов — об «Оренбурге»: я за спортивный принцип, футбол создан для болельщиков
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Российский тренер Роман Шаронов высказался о том, что «Оренбург» заменит московское «Торпедо» в предстоящем сезоне МИР РПЛ.

«Хотелось бы, чтобы было меньше ситуаций, которые происходят в российском футболе в последнее время. Это не связано с самим футболом. Что касается 16-й команды РПЛ, я тренер и я за спортивный принцип. Футбол, как и любой другой вид спорта, — это соревновательная среда, которая создана для болельщиков. Но, к сожалению, такое бывает», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

11 июля стало официально известно, что бюро исполкома РФС выбрало «Оренбург» в качестве 16-го участника РПЛ вместо исключённого из лиги «Торпедо». Первую игру «газовики» проведут на своём поле с ЦСКА 21 июля.

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