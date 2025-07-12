Парфёнов: хочется, чтобы в матче «Краснодар» — ЦСКА забили быстрый мяч и раскрыли игру

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о матче Суперкубка России между «Краснодаром» и ЦСКА, который состоится сегодня, 12 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Суперкубок России — это одна игра. Думаю, «Краснодар» и ЦСКА в нормальном состоянии, ведь через неделю стартует чемпионат. В такой игре точно нет фаворита. Думаю, будет хороший матч в плане зрелищности. Понятно, что эта игра за трофей, но хочется, чтобы кто-нибудь забил быстрый мяч и раскрыл игру. Но наверняка первые 10-15 минут будет осторожный футбол», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань). В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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