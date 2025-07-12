ФК «Витебск» представил Ольгу Бузову как нового игрока женской команды

Пресс-служба белорусского футбольного клуба «Витебск» в телеграм-канале представила российскую певицу, актрису и ведущую Ольгу Бузову в качестве нового игрока женской команды.

Фото: Телеграм-канал ФК «Витебск»

«В женской команде футбольного клуба «Витебск» звёздный игрок! Встречайте – Ольга Бузова! Надёжная игра в обороне, скорость в атаке и умение подбодрить команду – характеристики, присущие ей!

Не исключено, что мы увидим нашего звёздного игрока на поле уже сегодня в матче против «Зорки-БДУ», — говорится в сообщении.

Позднее генеральный директор «Витебска» Николай Вайтюховский рассказал Sport24, что вчера, 11 июля, Бузова давала концерт на стадионе клуба, на который были куплены все билеты, а также подтвердил, что фото Бузовой с футболкой с 20-м номером настоящее. Однако пост с представлением Ольги в качестве футболистки носит юмористический характер.