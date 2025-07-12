Российский экс-тренер «Зенита» и «Уфы» вошёл в штаб Стефано Пиоли в «Фиорентине»

Российский специалист Александр Низелик вошёл в тренерский штаб итальянца Стефано Пиоли в «Фиорентине», сообщается на сайте клуба.

Сегодня, 12 июля, «Фиорентина» объявила о подписании трёхлетнего контракта с Пиоли, в его штаб вошли 12 тренеров. Низелик назван техническим ассистентом Пиоли.

Низелик ранее входил в штаб предыдущего главного тренера футбольного клуба из Флоренции Раффаэле Палладино.

В России 40-летний Низелик работал в петербургском «Зените» ассистентом Лучано Спаллетти и Сергея Семака, с которым также сотрудничал в «Уфе». С 2012 по 2014 год Низелик был помощником Фабио Капелло в сборной России.