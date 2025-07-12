«Ювентус» может продать Дугласа Луиса в «Вест Хэм», клуб просит € 40 млн — GdS

«Вест Хэм» проявляет интерес к 27-летнему полузащитнику «Ювентуса» Дугласу Луису. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский гранд оценивает бразильского футболиста в € 40 млн, но готов обсуждать эту сделку. «Молотобойцы» готовы предложить вариант с арендой Луиса за € 10 млн с обязательством выкупа в следующем году за € 25-30 млн при соблюдении определённых условий.

Бразилец перешёл в «Ювентус» летом 2024 года. В минувшем сезоне Луис принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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