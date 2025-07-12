Матвей Кисляк: победа в Суперкубке может дать психологический подъём ЦСКА в сезоне

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что победа команды в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» может дать подъём красно-синим в дальнейших матчах.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Игра за трофей состоится сегодня, 12 июля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

«Очень важный матч, потому что прежде всего это трофей, это финал турнира, пусть и состоящего из одного матча. Очень важно начать сезон с победы, это может дать психологический подъём всей команде», — приводит слова Кисляка «ВсеПроСпорт».

«Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА. Однако армейцам удалось выиграть Кубок России, за счёт чего они также получили путёвку в Суперкубок.