Парфёнов: в деле «Торпедо» есть люди, которые должны ответить. При чём тут футболисты?

Тренер Дмитрий Парфёнов высказался об исключении московского «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги. По решению бюро исполкома клуб продолжит выступать в Первой лиге.

«Что касается исключения «Торпедо» из РПЛ, футболисты не виноваты. Есть люди, которые должны ответить. При чём тут игроки? Вообще не знаю, кого нужно было наказывать, — я не судья и не прокурор. Мы сидим на лавке с попкорном и смотрим, что происходит, не владея ситуацией. Это серьёзная вещь, не хочется бросать пустые слова», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

11 июля стало официально известно, что бюро исполкома РФС выбрало «Оренбург» в качестве 16-го участника РПЛ вместо исключённого из лиги «Торпедо». Первую игру «газовики» проведут на своём поле с ЦСКА 21 июля.