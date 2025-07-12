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«Пари НН» проиграл второй матч за день, потерпев поражение от кировского «Динамо»

«Пари НН» проиграл второй матч за день, потерпев поражение от кировского «Динамо»
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«Пари Нижний Новгород» проиграл кировскому «Динамо» в контрольном матче в рамках летних сборов.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
12 июля 2025, суббота. 13:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
1 : 2
Динамо Кр
Киров, Россия
0:1     1:1 Лапинский – 39'     1:2    

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу кировской команды. У «Пари НН» единственный гол на 39-й минуте забил Станислав Лапинский.

Ранее сегодня, 12 июля, «Пари НН» уступил челнинскому КАМАЗу в контрольной встрече — 1:3.

В 1-м туре РПЛ сезона-2025/2026 «Пари НН» под руководством Алексея Шпилевского примет действующего чемпиона России — «Краснодар». Игра состоится в воскресенье, 20 июля, в Нижнем Новгороде.

В минувшем сезоне РПЛ «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом, вторым финишировал петербургский «Зенит», тройку лучших замкнул московский ЦСКА.

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