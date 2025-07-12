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«Реал» не обсуждает с Винисиусом новый контракт, переговоры зашли в тупик — El Chiringuito

«Реал» не обсуждает с Винисиусом новый контракт, переговоры зашли в тупик — El Chiringuito
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Переговоры о подписании нового контракта между нападающим Винисиусом Жуниором и мадридским «Реалом» зашли в тупик в последние недели. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, новое трудовое соглашение было составлено несколько месяцев назад. Планировалось, что оно будет подписано до начала нового сезона. Однако «сливочные» не связывались с Винисиусом относительно данной сделки и не торопятся с продолжением переговоров.

Интерес к бразильскому нападающему по-прежнему проявляют клубы из Саудовской Аравии. Винисиусу готовы предложить пятилетний контракт, по которому футболист может заработать £ 830 млн.

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