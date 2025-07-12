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Парфёнов: «Урал» заслуживал возвращения в РПЛ — «Пари НН» же остался

Парфёнов: «Урал» заслуживал возвращения в РПЛ — «Пари НН» же остался
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Бывший тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов выразил разочарование в связи с тем, что екатеринбургский клуб не вернулся в Российскую Премьер-Лигу.

«Конечно, я разочарован, что «Урал» не вернулся в РПЛ. Клуб заслуживал этого. «Пари НН» же остался в РПЛ, проиграв в стыковых матчах! Почему «Урал» тогда не остался? Что касается «Оренбурга», не могу сказать, заслуженно их вернули или нет. Я не хочу о них говорить», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в стыковых матчах «Урал» играл с «Ахматом» и уступил грозненскому клубу со счётом 2:3 по итогам двух матчей.

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