Андре Онана получил травму и пропустит до восьми недель — The Telegraph

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана травмировался во время предсезонной подготовки команды. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, камерунский голкипер повредил подколенное сухожилие, из-за чего пропустит от шести до восьми недель. «Красные дьяволы» рассматривают вариант с выходом на рынок с целью покупки нового вратаря.

В минувшем сезоне Онана принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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