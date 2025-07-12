«Барселона» может купить форварда «Челси» Николаса Джексона — Caught Offside

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Челси» Николасу Джексону, в котором видит подмену для 36-летнего форварда Роберта Левандовского. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, лондонский клуб оценивает 24-летнего игрока в € 50 млн. Однако сине-гранатовые хотели бы обсудить вариант с арендой Джексона.

В минувшем сезоне Джексон принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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